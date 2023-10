Concert : Ensemble Tulla Voce Eglise St Joseph Tulle, 12 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Concerts Amérique du Sud – Misa Criolla – Navidad Nuestra… pour chœur, orchestre et soliste par Ariel Ramirez – Direction : Christine Box – Soliste : Thierry Lepeltier -.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Eglise St Joseph

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Concerts South America – Misa Criolla – Navidad Nuestra… for chorus, orchestra and soloist by Ariel Ramirez – Conductor : Christine Box – Soloist : Thierry Lepeltier –

Conciertos América del Sur – Misa Criolla – Navidad Nuestra… para coro, orquesta y solista de Ariel Ramirez – Director: Christine Box – Solista: Thierry Lepeltier –

Konzerte Südamerika – Misa Criolla – Navidad Nuestra… für Chor, Orchester und Solist von Ariel Ramirez – Leitung: Christine Box – Solist: Thierry Lepeltier –

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze