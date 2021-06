Chuyer LA CHAPELLE VILLARS Chuyer, Loire Eglise St-Joseph – La Chapelle-Villars (42) LA CHAPELLE VILLARS Chuyer Catégories d’évènement: Chuyer

le samedi 26 juin à 20:00

Visite de l’église du XIXème siècle. Eglise de plan longitudinal à trois vaisseaux divisés en cinq travées et à chevet plat. Le clocher carré, en façade, à étage de baies géminées à abat-son et à flèche de charpente possède une belle cloche datée de 1515.

2021-06-26T20:00:00 2021-06-26T22:00:00

