Concert de Noël Eglise St Jean Wissembourg, 9 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

L’ensemble « Outre Gospel » s’associe à une chorale d’enfants éphémère sous la direction de Fanuel Apetcho..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Eglise St Jean

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



The « Outre Gospel » ensemble joins forces with an ephemeral children’s choir directed by Fanuel Apetcho.

El conjunto « Outre Gospel » se une a un coro infantil temporal dirigido por Fanuel Apetcho.

Das Ensemble « Outre Gospel » schließt sich mit einem kurzlebigen Kinderchor unter der Leitung von Fanuel Apetcho zusammen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte