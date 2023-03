Conférence sur l’œuvre de Simone Pacot Eglise St Jean Bosco, 18 mars 2023, Paris.

C’est grâce à plusieurs ouvrages de spiritualité, notamment << L'Evangélisation des Profondeurs » que Simone Pacot (1924-2017) a connu la célébrité. Elle a su proposer un trajet de restauration de l'être.

Luc Weizmann, paroissien de St Jean Bosco, est architecte, membre de l’Académie d’architecture et auteur de plusieurs ouvrages. Il nous propose de découvrir le parcours de vie de Simone Pacot et l’essentiel de son message, articulant foi chrétienne et approche psychologique. Avant son engagement dans un domaine où elle a été pionnière, Simone Pacot fut avocate, investie dans le combat contre le racisme et pour les relations entre juifs, chrétiens et musulmans, militante à l’Action civique non-violente et juriste spécialisée dans le droit de la famille.

Ouvert à tous

Eglise St Jean Bosco 77 rue Alexandre Dumas Paris 20ème Paris 75020 Paris Île-de-France

