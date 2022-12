Nouvel An Autrement Eglise St Jean Bosco Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nouvel An Autrement Eglise St Jean Bosco, 31 décembre 2022, Paris. Nouvel An Autrement Samedi 31 décembre, 18h30 Eglise St Jean Bosco Samedi 31 Décembre 2022 Eglise St Jean Bosco 77 rue Alexandre Dumas Paris 20ème Paris 75020 Paris Île-de-France 18h30 : Messe d’action de grâce pour l’année 2022

19h30 : Repas partagé (chacun apporte quelque chose), suivi du réveillon en musique et différentes animations …

23h30 : Temps de prière

00h00 : Bonne Année

Lieu Eglise St Jean Bosco Adresse 77 rue Alexandre Dumas Paris 20ème Ville Paris

