Église Saint-Jean-Baptiste, Verdun-sur-le-Doubs (71) Samedi 24 juin, 14h00 Eglise St Jean Baptiste – Verdun sur le Doubs 71350 Entrée libre « Comprendre c'est aussi donner un nom aux choses » A l'occasion de la fête de la saint Jean-Baptiste, la paroisse Saint-Jean-Baptiste-des-Trois-Rivières vous propose de découvrir l'église du même nom de 14h à 21h le 24 juin. Au programme :

Visites guidées de l’édifice à la découverte de son histoire, son mobilier ainsi que ses beaux vêtements sacerdotaux et objets du culte…

4 créneaux de visites sont proposés à 14h – 16h – 18h – 20h

Pour les enfants du catéchisme, une visite adaptée est prévue à 18h.

Sur place des livrets de la Pastorale des réalités du Tourisme et des Loisirs du 71 seront proposés à l'achat.

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00

