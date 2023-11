Forêt de mots, forêt de notes Eglise St Jean Baptiste Mézos, 3 décembre 2023, Mézos.

Mézos,Landes

Poèmes contemporains illustrés avec des musiques classiques, musiques de film, variétés françaises

Ensemble Archetrio, avec la participation de Marie Cochard.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:15:00. .

Eglise St Jean Baptiste

Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Contemporary poems illustrated with classical music, film soundtracks and French variety shows

Ensemble Archetrio, with the participation of Marie Cochard

Poemas contemporáneos ilustrados con música clásica, música de cine y variedades francesas

Ensemble Archetrio, con la participación de Marie Cochard

Zeitgenössische Gedichte, illustriert mit klassischer Musik, Filmmusik, französischer Varietémusik

Ensemble Archetrio, unter Mitwirkung von Marie Cochard

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Mimizan