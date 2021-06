Long Eglise St-Jean-Baptiste Long, Somme Eglise St-Jean-Baptiste – Long (80) Eglise St-Jean-Baptiste Long Catégories d’évènement: Long

Somme

Eglise St-Jean-Baptiste – Long (80) Eglise St-Jean-Baptiste, 23 juin 2021-23 juin 2021, Long. Eglise St-Jean-Baptiste – Long (80)

Eglise St-Jean-Baptiste, le mercredi 23 juin à 20:30

LONG (Somme) ———— 23 JUIN 2021 à partir de 20 H 30 ——————————– NUIT DE LA SAINT JEAN-BAPTISTE —————————— ### Paroisse Notre-Dame des Etangs ### Eglise St-Jean-Baptiste de LONG **La paroisse Notre Dame des Etangs participe à la manifestation nationale de la « Nuit des églises » qui aura lieu le 23 JUIN à l’Église St-Jean-Baptiste de LONG.** **Au Programme :** **Ouverture de l’église à 20 H 30 –** * **variations musicales sur l’orgue Cavaillé Coll par Geoffrey CHESNIER,** organiste à la Cathédrale d’Amiens et à Saint Valéry Sur Somme , **Découvertes de l’église, de son orgue et de la statue de Saint Jean Baptiste et des bannières** * **21 H 30 : Messe de la saint Jean-Baptiste célébrée par le Père Peter Anderson**

ENTREE LIBRE, GRATUIT

A DECOUVRIR et A VIVRE, Eglise St-Jean-Baptiste 80510 Long Long Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T20:30:00 2021-06-23T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Long, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise St-Jean-Baptiste Adresse 80510 Long Ville Long lieuville Eglise St-Jean-Baptiste Long