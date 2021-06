Castres Eglise Saint-Jacques Castres, Tarn Eglise St-Jacques – Castres (81) Eglise Saint-Jacques Castres Catégories d’évènement: Castres

Tarn

Eglise St-Jacques – Castres (81) Eglise Saint-Jacques, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Castres. Eglise St-Jacques – Castres (81)

Eglise Saint-Jacques, le samedi 3 juillet à 20:30

Conférence de Pierre Bertrand sur les fresques du baptistère de l’église St-Jacques de Castres et sur l’oeuvre du peintre iconographe tarnais Nicolas Greschny. Exposition « Un russe en Occitanie » en 16 panneaux en langue occitane et française du 26 juin au 3 juillet.

Entrée libre

Des fresques aux icônes. Le baptistère saint Jacques Castres. Conférence de P. Bertrand, président Association des Amis de Nicolas Greschny Eglise Saint-Jacques 9 rue de l’Eglise 81100 Castres Castres Aillot Bisséous Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Castres, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Saint-Jacques Adresse 9 rue de l'Eglise 81100 Castres Ville Castres lieuville Eglise Saint-Jacques Castres