Choral Transcriptions Eglise St Hilaire Nueil-les-Aubiers, 20 octobre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Choral Transcriptions – Chœur de Chambre Aria Voce.

Chanter comme un instrument et jouer comme une voix, c’est le pari relevé par le chœur de chambre Aria Voce dans ce programme de chefs-d’œuvre..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Eglise St Hilaire Rue de la Gare

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and the bond with others, in the Bocage Bressuirais.

Choral Transcriptions – Ch?ur de Chambre Aria Voce.

Sing like an instrument and play like a voice, that’s the challenge taken up by the Aria Voce chamber choir in this program of masterpieces.

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y los vínculos con los demás en el Bocage Bressuirais.

Transcripciones corales – Coro de cámara Aria Voce.

Cantar como un instrumento y tocar como una voz, ese es el reto al que se enfrenta el coro de cámara Aria Voce en este programa de obras maestras.

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

Choral Transcriptions – Ch?ur de Chambre Aria Voce.

Singen wie ein Instrument und spielen wie eine Stimme – das ist die Herausforderung, der sich der Kammerchor Aria Voce in diesem Programm mit Meisterwerken stellt.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Bocage Bressuirais