Concert de Harpe Celtique Eglise St Hervé de Caro, 18 mai 2023, Caro. Concert de Harpe Celtique Jeudi 18 mai, 20h00 Eglise St Hervé de Caro Gratuit L’occasion de découvrir une artiste locale, Camille TAEZI qui a grandi dans la forêt de Brocéliande, au bord de la rivière Aff.

Un moment de rêverie autour de la harpe celtique et ses chansons empruntent de légende. Eglise St Hervé de Caro Place jarnigon Caro 56140 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T20:00:00+02:00 – 2023-05-18T22:00:00+02:00

