le samedi 3 juillet à 18:00

Nuit des églises à l’église Saint Gilles à Chamalières sur Loire, ancien prieuré bénédictin fondé vers 943, lieu célèbre de pèlerinages grâce aux reliques de saint Gilles et du Saint Clou. Visite de l’église prieurale de la fin du XIème siècle et découverte d’une exposition de paramentique (ornements liturgiques). Historique de l’église et du Prieuré.

Entrée libre

Visite de l’église prieurale datant de la fin du XIème siècle, exposition d’ornements liturgiques, historique de l’église et du prieuré. Eglise St-Gilles Place Saint Gilles 43800 Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00

