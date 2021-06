Eglise St-Gervais – Saint-Gervais-sur-Couches (71) Eglise St-Gervais, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Gervais-sur-Couches.

Eglise St-Gervais – Saint-Gervais-sur-Couches (71)

Eglise St-Gervais, le dimanche 4 juillet à 17:00

Depuis 2011, la Nuit des églises permet à de nombreux clochers d’ouvrir leurs portes le temps d’une nuit. Culte et culture se rejoignent alors pour offrir aux visiteurs habituels ou occasionnels des instants mémorables. Pourquoi une Nuit des églises ? Les clochers, identité même d’un village ou d’un bourg mais aussi incontournables des panoramas de nos régions. Pourtant, ces bâtiments, qui appartiennent aux communes pour beaucoup d’entre eux, sont entretenus avec sollicitude par quelques membres de la communauté locale, très attachée à son église comme signe implanté dans son terroir. La lumière qui guide dans la nuit, la vision d’une église éclairée de l’intérieur, portes grandes ouvertes pour accueillir tous ceux qui souhaitent entrer et qui ne l’osent pas en temps habituel. Consciente de l’importance de ce symbole, et de la constante recherche de spiritualité et de racines de notre société contemporaine, nous vous proposons : **un chemin de lumière après la conférence**. En 2021, osons franchir le seuil de nos églises ! Venez fêter avec nous les 10 ans de cette manifestation nationale et les 900 ans de la cathédrale d’AUTUN avec – **à 17h, visites de église et des travaux de restauration réalisés en 2020** (et possibilité de poser des questions à un des maçons passionnés par son métier ayant participé à la restauration de la cathédrale d’Autun et de notre église). – **à 21h, une conférence photographique de Michel PELLAT-FINET** sur les travaux de restauration de la cathédrale d’AUTUN. « Les lieux saints sont au monde ce que les astres sont au firmament, une source de lumière, de chaleur et de vie . » Père Lacordaire Si vous ne pouvez pas venir à St Gervais sur Couches, cherchez en une autre : il y en a forcément une ouverte près de chez vous entre le 25 juin et le 5 juillet 2021.

Entrée libre

Visite de l’église et des travaux de restauration, suivie d’une conférence photographique et d’un chemin de lumière.

Eglise St-Gervais Saint-Gervais-sur-Couches (71) Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire



2021-07-04T17:00:00 2021-07-04T23:00:00