Concert de Noël à Bourg Eglise St Géronce Bourg, 17 décembre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

Voilà une belle occasion de se retrouver en famille et entre amis à l’approche de noël !

Les Amis des orgues de Bourg présentent un concert « Misa Criolla » avec la chorale Jaufré Rudel de Blaye, l’organiste Christèle Grondin ainsi que l’ensemble Kari Pampa (flûtes andines, charango, percussions andines, guitares et chant) avec les solistes Anibal Bresco et Luis Marcel Cassorla.

En première partie des Noëls traditionnels pour chœur et orgue ainsi que des pièces de musique andine.

En deuxième partie la célèbre et magnifique Misa Criolla d’Ariel Ramirez.

Concert ouvert à tous, petits et grands, église chauffée.

Parlez en autour de vous pour que la culture et la musique ne se diffusent pas seulement sur les réseaux, mais aussi dans nos oreilles et nos cœurs !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Eglise St Géronce

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A wonderful opportunity to get together with family and friends in the run-up to Christmas!

Les Amis des orgues de Bourg present a « Misa Criolla » concert featuring the Jaufré Rudel choir from Blaye, organist Christèle Grondin and the Kari Pampa ensemble (Andean flutes, charango, Andean percussion, guitars and vocals) with soloists Anibal Bresco and Luis Marcel Cassorla.

The first half features traditional carols for choir and organ, as well as pieces of Andean music.

In the second half, the famous and magnificent Misa Criolla by Ariel Ramirez.

Concert open to all, young and old, in a heated church.

Spread the word, so that culture and music don’t just spread across the net, but into our ears and hearts too!

Una buena ocasión para reunirse con la familia y los amigos en vísperas de Navidad

Los Amigos de los Órganos de Bourg presentan un concierto titulado « Misa Criolla » en el que intervendrán el coro Jaufré Rudel de Blaye, la organista Christèle Grondin y el conjunto Kari Pampa (flautas andinas, charango, percusión andina, guitarras y voz) con los solistas Anibal Bresco y Luis Marcel Cassorla.

La primera parte incluye villancicos tradicionales para coro y órgano, así como piezas de música andina.

En la segunda mitad, la famosa y magnífica Misa Criolla de Ariel Ramírez.

Concierto abierto a todos, jóvenes y adultos, en una iglesia climatizada.

Corre la voz, para que la cultura y la música no sólo se difundan a través de Internet, ¡sino también en nuestros oídos y corazones!

Das ist eine schöne Gelegenheit, sich mit Familie und Freunden in der Vorweihnachtszeit zu treffen!

Die Orgelfreunde von Bourg präsentieren ein Konzert « Misa Criolla » mit dem Chor Jaufré Rudel aus Blaye, der Organistin Christèle Grondin sowie dem Ensemble Kari Pampa (andine Flöten, Charango, andine Perkussion, Gitarren und Gesang) mit den Solisten Anibal Bresco und Luis Marcel Cassorla.

Im ersten Teil traditionelle Weihnachtslieder für Chor und Orgel sowie Musikstücke aus den Anden.

Im zweiten Teil die berühmte und wunderschöne Misa Criolla von Ariel Ramirez.

Das Konzert ist für alle offen, ob groß oder klein, die Kirche ist beheizt.

Erzählen Sie es weiter, damit sich Kultur und Musik nicht nur in den Netzwerken, sondern auch in unseren Ohren und Herzen verbreiten!

Mise à jour le 2023-11-17 par Bourg Cubzaguais Tourisme