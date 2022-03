Eglise St Germain – St Vincent – Lisses (91) Eglise St Germain St Vincent de Lisses Lisses Catégories d’évènement: Essonne

L’église St Germain-St Vincent de Lisses (91090) sera ouverte le samedi 2 juillet 2022 de 21h à 22h30. Veillée aux bougies avec chants/musiques, lectures, le tout illustré par un diaporama.

entrée gratuite

veillée aux bougies, chants/musiques, lectures avec diaporama Eglise St Germain St Vincent de Lisses Place de l'église 91090 Lisses

2022-07-02T21:00:00 2022-07-02T22:30:00

