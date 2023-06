Église Saint-Germain, Drubec (14) Eglise St Germain de Drubec Drubec Drubec Catégories d’Évènement: Calvados

Drubec Église Saint-Germain, Drubec (14) Eglise St Germain de Drubec Drubec, 1 juillet 2023, Drubec. Église Saint-Germain, Drubec (14) Samedi 1 juillet, 19h30 Eglise St Germain de Drubec Entrée libre au profit de la sauvegarde du clocher Au sein de la belle église de Drubec, Jean-Lou Loger, membre du trio Chimères interprétera pour la plus grande joie des petits et des grands : 1- Jean-Sébastien Bach : Suite N°1 pour violoncelle seul en sol Majeur 2- Domenico Gabrielli : Ricercare N°2 pour violoncelle seul en la mineur 3- Jean-Sébastien Bach : Suite N°2 pour violoncelle seul en ré mineur Jean-Lou Loger prendra le temps d’expliquer chaque morceau et de révéler aux plus jeunes,les secrets de son instrument. Eglise St Germain de Drubec Eglise de Drubec Drubec 14130 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « saintgermain.drubec@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T20:30:00+02:00

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T20:30:00+02:00 concert musique Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Drubec Autres Lieu Eglise St Germain de Drubec Adresse Eglise de Drubec Ville Drubec Departement Calvados Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Eglise St Germain de Drubec Drubec

Eglise St Germain de Drubec Drubec Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drubec/

Église Saint-Germain, Drubec (14) Eglise St Germain de Drubec Drubec 2023-07-01 was last modified: by Église Saint-Germain, Drubec (14) Eglise St Germain de Drubec Drubec Eglise St Germain de Drubec Drubec 1 juillet 2023