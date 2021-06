Dourdan Eglise St-Germain-d'Auxerre Dourdan, Essonne Eglise St-Germain-d’Auxerre – Dourdan (91) Eglise St-Germain-d’Auxerre Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

le vendredi 25 juin à 20:30

CHRONIQUE sur THÉRESE d’AVILA ORGUE DANSES D’ISRAEL VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE Programme proposé par l’équipe animatrice pour le groupement Marie Poussepin (Dourdan, Roinville, Sermaise). Chronique sur Sainte Thérèse d’Avila, orgue, danses d’Israël. Eglise St-Germain-d’Auxerre 3 Rue de l’Abbé Gérard, 91410 Dourdan Dourdan Essonne

2021-06-25T20:30:00 2021-06-25T22:30:00

