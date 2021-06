Saint-Georges-de-Poisieux Eglise St-Georges Cher, Saint-Georges-de-Poisieux Eglise St-Georges – Saint-Georges-de-Poisieux (18) Eglise St-Georges Saint-Georges-de-Poisieux Catégories d’évènement: Cher

Eglise St-Georges, le samedi 3 juillet à 19:00

Nous vous attendons nombreux pour faire vivre notre belle église de village par des illuminations et une veillée de louanges en compagnie des jeunes musiciens et chanteurs de notre paroisse et de notre village. Ouverture de l’église et début des visites : 19h00 Veillée de louanges : 20h00 Fin de la soirée par un verre de l’amitié.

Entrée libre et à toute heure !

La Nuit des églises revient à l’église de Saint-Georges de Poisieux le 3 juillet 2021 ! Eglise St-Georges Place de l’Eglise 18 Saint Georges de Poisieux Saint-Georges-de-Poisieux Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Georges-de-Poisieux Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise St-Georges Adresse Place de l'Eglise 18 Saint Georges de Poisieux Ville Saint-Georges-de-Poisieux lieuville Eglise St-Georges Saint-Georges-de-Poisieux