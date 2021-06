Fouras Eglise St-Gaudence Charente-Maritime, Fouras Eglise St-Gaudence – Fouras, Diocèse de La Rochelle et Saintes (17) Eglise St-Gaudence Fouras Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Eglise St-Gaudence – Fouras, Diocèse de La Rochelle et Saintes (17) Eglise St-Gaudence, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Fouras. Eglise St-Gaudence – Fouras, Diocèse de La Rochelle et Saintes (17)

Eglise St-Gaudence, le vendredi 2 juillet à 20:30

20h15 Ensemble musical de la Corderie Royale et chorale St. Vincent 21h45 Récital accordéon soliste Melle Maeva ARACI 23h00 Orgue

Entrée libre Secteur pastoral Fouras, Île d’Aix et St Laurent de la Prée Eglise St-Gaudence place Félix Jacques 17450 Fouras Fouras Charente-Maritime

