Eglise St-François-d'Assise, le mardi 29 juin à 18:00

L’église se trouve dans un vieux quartier de Roubaix, quartier très populaire où le textile faisait vivre, où l’on tissait sur des machines à domicile. Les Pères Récollet animaient les prières dans une croyance en cette Vierge Miraculeuse que les familles vénéraient. Découverte de toute cette histoire et sur les chemins de Charles de Foucauld. Chapelet à Marie.

entrée libre

Découverte de l'histoire de l'église St-François dans le quartier, histoire de Notre-Dame-d'assistance, la Vierge de Roubaix Eglise St-François-d'Assise Rue Saint Joseph 59 Roubaix

2021-06-29T18:00:00 2021-06-29T22:00:00

