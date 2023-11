Concert | L’Esprit de Noël Eglise St Félicien Issigeac, 10 décembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

La chorale de Cantabile vous propose un voyage au Pays de Noël, un festin choral pour le plaisir de tous !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Eglise St Félicien

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Cantabile choir invites you on a journey to Christmasland, a choral feast for all to enjoy!

El coro Cantabile le lleva de viaje al País de la Navidad, ¡un festín coral para todos los gustos!

Der Chor von Cantabile lädt Sie zu einer Reise ins Weihnachtsland ein, ein chorisches Festmahl zur Freude aller!

Mise à jour le 2023-11-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides