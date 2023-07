Concert | Sur le lit de Danube Eglise St Félicien Issigeac, 19 juillet 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Organisé par l’association Les amis de l’Eglise d’Issigeac, les œuvres de Bach, Mozart, Brahms, Listz, Dvorak et Strauss seront interprétées par le duo Ayano Devin au piano et Guillaume Devin au violon pour la quatrième année.

Réservation fortement conseillée !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Eglise St Félicien

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the association Les amis de l’Eglise d’Issigeac, works by Bach, Mozart, Brahms, Listz, Dvorak and Strauss will be performed by the duo Ayano Devin on piano and Guillaume Devin on violin for the fourth year running.

Reservations strongly recommended!

Organizado por la asociación Les amis de l’Eglise d’Issigeac, el dúo Ayano Devin al piano y Guillaume Devin al violín interpretarán por cuarto año consecutivo obras de Bach, Mozart, Brahms, Listz, Dvorak y Strauss.

Se recomienda encarecidamente reservar

Organisiert vom Verein Les amis de l’Eglise d’Issigeac werden die Werke von Bach, Mozart, Brahms, Listz, Dvorak und Strauss vom Duo Ayano Devin am Klavier und Guillaume Devin an der Violine im vierten Jahr aufgeführt.

Reservierung dringend empfohlen!

