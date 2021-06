Briare Eglise Saint Etienne de Briare Briare, Loiret Eglise St-Etienne – Briare (45) Eglise Saint Etienne de Briare Briare Catégories d’évènement: Briare

### ** »Nuit des églises » à l’église St-Etienne de Briare le 2 Juillet 2021** ### **Sur le thème de Saint Joseph** * _17h00 : Pour les enfants, parcours de visite de l’église culturel et spirituel avec devinettes,_ * _19h00 : Lectures d’extraits de la lettre apostolique à St Joseph, entrecoupés de chants et d’orgue._

