Du 13 mai au 25 juin 2023

Dans le cadre de la résidence de création ARDELIM organisée en collaboration avec Valimage, le lycée François Villon, la ville de Beaugency, la Drac Centre, la région Centre-Val de Loire et la Kunststiftung Sachen-Anhalt en Allemagne, la photographe allemande Julia Fenske a mené des ateliers d’introduction à l’histoire et la pratique de la photographie auprès des lycéens. Au contact des jeunes pendant huit semaines en automne 2022, elle a imaginé la série « Porteurs d’espoir » : photographiés dans les lieux et les tenues de leurs choix, ils s’inscrivent dans leur environnement et leur époque. Julia Fenske les a interrogés sur leurs souhaits individuels et sociétaux. Leurs réponses, profondes, sérieuses, surprenantes et généreuses, participent de l’œuvre de l’artiste, qui a saisi ce moment particulier du passage d’un âge à un autre des jeunes Balgentiens. Malgré l’incertitude d’un monde parfois obscur, ils font face à l’objectif et à l’avenir entourés d’une lumière radieuse.

mercredi, jeudi, vendredi :

15h – 18h

samedi :

10h – 12h et 15h – 18h

dimanche :

15h – 18h

Eglise st Etienne Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-06-25T15:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00

