Entrée libre sur réservation : 01 34 45 97 12

Entrée libre sur réservation : 01 34 45 97 12

Eglise St Denys
2 rue du Ratelier
95400 Arnouville

Déjà dix ans que l'association du « Piano Retrouvé » a été créée, avec pour

objectif de restaurer le piano du célèbre compositeur français Gabriel Fauré,

afin de l’utiliser lors de concerts au château d’Arnouville. Dix ans plus tard,

l’objectif est atteint.

En 2014, après des mois de travail et grâce au savoir-faire des experts de

l’atelier Nebout de Paris, le piano a retrouvé tout son éclat, pour la plus

grande joie des musiciens et du public arnouvillois.

Oublié des dizaines d’années au château d’Arnouville, ce piano Erard de

1895 appartenait au père du fameux requiem, avant qu’il décide de le léguer

à l’association d’aide aux blessés nerveux de guerre, créée en 1917 par la

famille Herold, alors propriétaire du château. Gabriel Fauré, administrateur de

l’association, y séjournait régulièrement.

Chaque année, grâce aux Musicales d’Arnouville du mois de mai, le public

apprécie le son de cet instrument historique. Ce sera à nouveau le cas lors de

ce concert anniversaire, qui réserve plein de surprises ! Renseignements : lepianoretrouve@gmail.com

