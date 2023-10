Concert de Sainte Cécile – 25/11 Eglise St Denis Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Concert de Sainte Cécile – 25/11 Eglise St Denis Hellemmes, 25 novembre 2023, Hellemmes. Concert de Sainte Cécile – 25/11 Samedi 25 novembre, 18h00 Eglise St Denis Entrée libre Comme chaque année, l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes, dirigé par Sabine Cheroutre, vous invite à son traditionnel concert de Sainte Cécile, le samedi 25 novembre à 18h, à l’eglise Saint Denis, rue Faidherbe. Venez nombreux les écouter.

Entrée libre. Eglise St Denis Rue Faidherbe Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

