La chorale Loos Canto est invitée Eglise St-Calixte Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord La chorale Loos Canto est invitée Eglise St-Calixte Lambersart, 11 juin 2023, Lambersart. La chorale Loos Canto est invitée Dimanche 11 juin, 16h00 Eglise St-Calixte libre participation aux frais La chorale Loos canto est invitée par la chorale du Canon d’Or de Lambersart

direction:Mary-Beth Brooks et Shirley Cambourian avec au piano :Anne Wischik

C’est avec plaisir que nous avons répondu à cette chaleureuse invitation .

Nous serons dirigés par

Nicole Tasiat et accompagnés au piano par Céline Charlat .

Nous chanterons aussi avec les International Singers , dirigés par Mary-Beth Brooks , piano: Anne Wischik

Venez nombreux pour nous encourager. Eglise St-Calixte place des Frères Thomas Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ccolambersart@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T16:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

2023-06-11T16:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00 Chanter ensemble Détails Catégories d’Évènement: Lambersart, Nord Autres Lieu Eglise St-Calixte Adresse place des Frères Thomas Lambersart Ville Lambersart Departement Nord Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Eglise St-Calixte Lambersart

Eglise St-Calixte Lambersart Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambersart/

La chorale Loos Canto est invitée Eglise St-Calixte Lambersart 2023-06-11 was last modified: by La chorale Loos Canto est invitée Eglise St-Calixte Lambersart Eglise St-Calixte Lambersart 11 juin 2023