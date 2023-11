Choeur afro gospel Mwemba : Concert de Noël Eglise St-Brice (Basse-Goulaine) Basse-Goulaine, 17 décembre 2023, Basse-Goulaine.

2023-12-17

Horaire : 17:00

Gratuit : non 10 € / Gratuit (moins de 12 ans) Billetterie en ligne sur helloasso.comou sur place le jour du concert

Le chœur afro gospel Mwemba vous invite à son concert de noël. Entre chants a cappella et rythmes plus jazzy, les 40 choristes de Mwemba partagent leur passion pour le chant vibrant et vivant. Un voyage au cœur de l’histoire du Gospel. Mwemba (en langue douala du Cameroun, pays originaire du chef de chœur) signifie ensemble. Chef de choeur : Christian Meli Piano : Nicolas Le FrancGuitare basse : Roman GervaiseBatterie/percussions : Pierre-Yves Munoz Une belle occasion de sortie en famille ou entre amis, pour profiter de ces belles sonorités venues d’ailleurs.

Eglise St-Brice (Basse-Goulaine) Basse-Goulaine 44115

02 40 06 00 05 06 32 35 95 63