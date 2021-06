Bélâbre Eglise St-Blaise Bélâbre, Indre Eglise St-Blaise – Bélâbre (36) Eglise St-Blaise Bélâbre Catégories d’évènement: Bélâbre

Eglise St-Blaise, le samedi 3 juillet à 20:00

Veillée musicale animée par Elinor Morel, soprano, et impromptus à l’orgue.

Participation libre

La 6ème Nuit des Eglises à Bélâbre avec une veillée musicale Eglise St-Blaise Place de la République 36370 Bélâbre Bélâbre Indre

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:30:00

