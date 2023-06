Église Sainte-Baudile, Lanuéjouls (12) Eglise St Baudile 12350 Lanuéjouls lanuejouls lanuejouls Catégories d’Évènement: Aveyron

Église Sainte-Baudile, Lanuéjouls (12)

Vendredi 23 juin, 21h00
Eglise St Baudile
12350 Lanuéjouls

Entrée libre, libre participation aux frais

Au coeur de la charmante église du village, venez assister à un concert d'orgue avec Jérôme Rouzaud, organiste de la cathédrale de Rodez, accompagné à la trompette par Bernard Laur, trompettiste de l'Ecole de musique de l'Aveyron.

