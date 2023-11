CONCERT DE NOËL Eglise St Barthélemy Sarrebourg, 22 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Comme chaque année, l’Orchestre Symphonique du Conservatoire de Sarrebourg interprète les airs du répertoire populaire et sacré, dans la ferveur du temps de Noël avec la participation des classes de Formation Musicale du 1er Cycle, de l’Ensemble à Cordes 1er Cycle.. Tout public

Vendredi 2023-12-22 20:30:00 fin : 2023-12-22 22:30:00. 0 EUR.

Eglise St Barthélemy Place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



As every year, the Conservatoire de Sarrebourg Symphony Orchestra performs popular and sacred repertoire in the fervor of the Christmas season, with the participation of the 1st Cycle Music Training classes and the 1st Cycle String Ensemble.

Como cada año, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Sarrebourg interpretará melodías del repertorio popular y sacro, en el fervor de las fiestas navideñas, con la participación de las clases de Formación Musical de 1er Ciclo y del Conjunto de Cuerda de 1er Ciclo.

Wie jedes Jahr spielt das Symphonieorchester des Konservatoriums Saarburg Melodien aus dem volkstümlichen und sakralen Repertoire in der Weihnachtszeit.

