CONCERT DE GOSPEL Eglise St Barthélemy Gérardmer, 22 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Concert de Gospel par « Gospel For You Family », au profit des hôpitaux des vallées vosgiennes. Billetterie à l’accueil de l’Office de Tourisme.. Tout public

Vendredi 2023-12-22 20:00:00 fin : 2023-12-22 . 20 EUR.

Eglise St Barthélemy Rue Charles de Gaulle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Gospel concert by « Gospel For You Family », benefiting Vosges valley hospitals. Tickets available from the Tourist Office.

Concierto de gospel a cargo de « Gospel For You Family », a beneficio de los hospitales de los valles de los Vosgos. Entradas disponibles en la Oficina de Turismo.

Gospelkonzert von « Gospel For You Family », zugunsten der Krankenhäuser der Vogesentäler. Kartenverkauf am Empfang des Fremdenverkehrsamts.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES