Eglise Saint Barthélémy, le mardi 29 juin à 20:30

Musiques populaires du répertoire religieux ——————————————- ### Concert Didier Vergne et Pierre Péguin Une approche culturelle et non confessionnelle du patrimoine religieux. Le concert d’une heure quinze environ s’intéresse à l’origine de quelques chants et airs liés à la pratique religieuse de notre région, au cours des siècles passés et jusqu’à nos jours, certains d’entre eux célèbres, où l’on évoque le va-et-vient incessant entre grande musique et musique populaire. Chaque air ou chant est précédé d’une présentation, les divers instruments utilisés au cours du concert sont également décrits. Présentation de l’église, son histoire, ses spécificités ——————————————————–

entrée libre

Des airs populaires liés à la pratique religieuse, à la dévotion mariale, des airs religieux célèbres, des mélodies populaires … Un voyage musical dans un temps pas si lointain et encore vivace.

Eglise Saint Barthélémy rue Saint-Barthélémy 46000 CAHORS Cahors Lot



