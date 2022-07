Visite libre de l’église St-Jean-Baptiste Eglise St-Baptiste Arras Catégories d’évènement: Arras

Entrée libre.

Eglise de style néo-gothique reconstruite après les bombardements de la Première Guerre Mondiale, elle était la seule église d’Arras à avoir survécu aux destructions de la Révolution française. Eglise St-Baptiste 1 Rue Wacquez Glasson, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

