Concert basco bordelais église st AUGUSTIN Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Concert basco bordelais Samedi 14 octobre, 20h30 église st AUGUSTIN entrée libre

Le choeur basque puise dans le répertoire classique de son Pays mais également dans des chants du monde et des créations originales.

L’ensemble vocal LES COPAINS D’ ACCORDS , accompagné d’un accordéon , d’une basse et d’un cajon, chante BRASSENS harmonisé à 4 voix mixtes , des chants basques et des chants du monde.

église st AUGUSTIN place de l'église saint AUGUSTIN BORDEAUX Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

concert chants basques