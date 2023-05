Festival du Lin – Ateliers de broderie Eglise St Aubin, 7 juillet 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer,Seine-Maritime

>Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9

Travail à l’aiguille sur tissu : Créer de petites interventions pour donner des textures et créer des

espaces (groupe de 8 personnes)

Nombre de places limité, Sur réservation

Tarif : 20 €

De 14h30 à 15h30 , durée: 60 minutes

james.hunting@binternet.com

>Atelier « la Mer »

Atelier permanent, toute génération

30 minutes à 1 heure. Atelier Gratuit. A l’église.

Vendredi 2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . .

Eglise St Aubin

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



>Friday 7, Saturday 8 and Sunday 9

Needlework on fabric: Create small interventions to give textures and create spaces

and create spaces (group of 8 people)

Limited number of places, On reservation

Price : 20 ?

From 2:30 to 3:30 pm, duration: 60 minutes

james.hunting@binternet.com

>Workshop « the Sea

Permanent workshop, all generations

30 minutes to 1 hour. Free workshop. At the church

>Viernes 7, sábado 8 y domingo 9

Aguja sobre tela: Crear pequeñas intervenciones para dar textura y crear espacio (grupo de 8 personas)

(grupo de 8 personas)

Número limitado de plazas, previa reserva

Precio : 20

De 14.30 a 15.30 h, duración: 60 minutos

james.hunting@binternet.com

>Taller « El Mar

Taller permanente, todas las generaciones

de 30 minutos a 1 hora. Taller gratuito. En la iglesia

>Freitag, 7., Samstag, 8. und Sonntag, 9

Nadelarbeit auf Stoff: Kleine Interventionen schaffen, um Texturen zu geben und Räume zu schaffen

räume zu schaffen (Gruppe von 8 Personen)

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Auf Reservierung

Preis: 20 ?

Von 14.30 bis 15.30 Uhr , Dauer: 60 Minuten

james.hunting@binternet.com

>Workshop « Das Meer »

Dauerhafter Workshop, alle Generationen

30 Minuten bis 1 Stunde. Workshop Kostenlos. In der Kirche

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité