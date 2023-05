Festival du Lin – Expositions Eglise St Aubin, 7 juillet 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer,Seine-Maritime

Les expositions du festival du lin à saint Aubin sur mer :

> James Hunting, broderies, à l’église

> Agnès VAAST, broderies, à l’église

> Association Veules Pratik, salle à coté de la mairie

> Concours de points de croix

Une leçon d’amour

Chaque année, Alliance et Culture vous propose un thème à partir duquel vous brodez une toile qui est ensuite exposée au Festival du Lin. En 2023, le thème était « une leçon d’amour ». Piochez dans vos armoires, ouvrez vos tiroirs, fouinez dans les merceries et dans votre bibliothèque et

osez ! Tout peut se broder… lettres, petits mots glissés, poèmes, une multitude de coeurs ou de phrases magiques, bonheur annoncé, moments magiques, motifs tendres et naïfs, abécédaire romantique..

Vendredi 2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . .

Eglise St Aubin

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



The exhibitions of the linen festival in Saint Aubin sur mer :

> James Hunting, embroidery, in the church

> Agnès VAAST, embroidery, in the church

> Association Veules Pratik, room next to the town hall

> Cross-stitch competition

A lesson in love

Each year, Alliance et Culture proposes a theme from which you embroider a canvas which is then exhibited at the Festival du Lin. In 2023, the theme was « a lesson in love ». Dig into your cupboards, open your drawers, rummage through your haberdashery and your library and

dare! Everything can be embroidered? letters, little words, poems, a multitude of hearts or magical phrases, happiness, magical moments, tender and naive motifs, romantic alphabet.

Las exposiciones de la fiesta del lino en Saint Aubin sur mer :

> James CAZA, bordado, en la iglesia

> Agnès VAAST, bordado, en la iglesia

> Asociación Veules Pratik, sala contigua al ayuntamiento

> Concurso de punto de cruz

Una lección de amor

Cada año, Alliance et Culture propone un tema a partir del cual se borda un lienzo que luego se expone en el Festival del Lino. En 2023, el tema fue « una lección de amor ». Rebusque en sus armarios, abra sus cajones, rebusque en su mercería y en su biblioteca y

¡atrévete! Todo se puede bordar… letras, palabritas, poemas, multitud de corazones o frases mágicas, felicidad, momentos mágicos, motivos tiernos e ingenuos, alfabeto romántico.

Die Ausstellungen des Leinenfestivals in saint Aubin sur mer :

> James Hunting, Stickereien, in der Kirche

> Agnès VAAST, Stickereien, in der Kirche

> Association Veules Pratik, Saal neben dem Rathaus

> Wettbewerb für Kreuzsticharbeiten

Eine Lektion in Sachen Liebe

Jedes Jahr schlägt Ihnen Alliance et Culture ein Thema vor, anhand dessen Sie ein Gemälde besticken, das dann beim Flachsfestival ausgestellt wird. Im Jahr 2023 lautete das Thema « Eine Lektion in Sachen Liebe ». Greifen Sie in Ihre Schränke, öffnen Sie Ihre Schubladen, stöbern Sie in den Kurzwarenläden und in Ihrer Bibliothek und

trauen Sie sich! Alles kann gestickt werden: Briefe, kleine Worte, Gedichte, unzählige Herzen oder magische Sätze, angekündigtes Glück, magische Momente, zarte und naive Motive, eine romantische Fibel.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité