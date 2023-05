Concert du Choeur Premier des Pierres Lyriques Eglise St André, 11 juin 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Sous la direction de François Ithurbide, et accompagné par Damien Guille au piano, le Choeur Premier des Pierres Lyriques vous fera découvrir les oeuvres de :

Théodore Dubois : Les sept dernières paroles du Christ

Charles Gounod : Requiem (extraits)

Charles Gounod : Messe n°4 sur l’intonation de la liturgie catholique..

Eglise St André

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conducted by François Ithurbide and accompanied by Damien Guille on piano, the Choeur Premier des Pierres Lyriques will be performing works by :

Théodore Dubois: The Seven Last Words of Christ

Charles Gounod: Requiem (excerpts)

Charles Gounod: Messe n°4 in the intonation of the Catholic liturgy.

Dirigido por François Ithurbide y acompañado al piano por Damien Guille, el Choeur Premier des Pierres Lyriques interpretará obras de :

Théodore Dubois: Las siete últimas palabras de Cristo

Charles Gounod: Réquiem (extractos)

Charles Gounod: Messe n°4 en la entonación de la liturgia católica.

