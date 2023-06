Église Saint-André, Montolieu (11) EGLISE ST ANDRE Montolieu Catégories d’Évènement: Aude

Montolieu Église Saint-André, Montolieu (11) EGLISE ST ANDRE Montolieu, 30 juin 2023, Montolieu. Église Saint-André, Montolieu (11) Vendredi 30 juin, 18h30 EGLISE ST ANDRE Entrée libre Ouverture en nocturne de L’église St André de Montolieu, édifice du XIVe siècle, classé aux monuments historiques.

Montolieu fait partie de la paroisse ST Roch en Cabardes qui regroupe 42 « clochers »

Sur fond musical de musique sacrée, vous pourrez admirer entre autre le mobilier (chaire du XVI siècle, vierge en pierre polychrome du XIIIe siècle, harmonium à soufflet du XIXe siècle) et des peintures attribuées à l’école du peintre toulousain Antoine RIVALZ.

Permanence assurée par des bénévoles de l’équipe missionnaire de proximité. Ils sont à votre écoute pour vous guider et échanger avec vous.

