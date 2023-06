CONCERT DE CHORALES Eglise St Amé Place Napoléon III Plombières-les-Bains, 11 juin 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Concert de 2 Chorales: Triolet et Basilique d’Epinal à l’église de Plombières le dimanche 11 juin 2023 à 17h00 : les bénéfices seront affectés à la remise en état de l’ensemble campanaire.

entrée 8€ pour toute personne de plus de 12 ans. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:30:00. 8 EUR.

Eglise St Amé Place Napoléon III

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Concert by 2 choirs: Triolet and Basilique d’Epinal at the Plombières church on Sunday June 11, 2023 at 5:00 p.m.: proceeds will go towards refurbishing the bell complex.

admission 8? for anyone over 12 years old

Concierto de 2 coros: Triolet y Basilique d’Epinal en la iglesia de Plombières el domingo 11 de junio de 2023 a las 17.00 h: los beneficios se destinarán a la restauración del campanario.

entrada 8? para mayores de 12 años

Konzert von zwei Chören: Triolet und Basilique d’Epinal in der Kirche von Plombières am Sonntag, den 11. Juni 2023 um 17.00 Uhr: Die Einnahmen werden für die Instandsetzung des Glockenensembles verwendet.

eintritt 8 ? für alle Personen über 12 Jahre

Mise à jour le 2023-06-07 par OT REMIREMONT