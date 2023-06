Découverte d’une église souterraine « monolithe » du Moyen Âge Église souterraine Saint-Jean, dite « église monolithe » Aubeterre-sur-Dronne, 16 septembre 2023, Aubeterre-sur-Dronne.

Laissez-vous guider dans ce lieu mystérieux et imprégnez-vous de l’émotion qui se dégage d’entre ses murs chargés d’histoires…

Creusée au XIIe siècle, cette église, lieu d’émotion intense, témoigne de la ferveur chrétienne du Moyen Âge. Sa vocation première fut d’abriter des reliques conservées dans une succession de fosses et dans un reliquaire dont la forme s’inspire de celle du Saint-Sépulcre découvert à Jérusalem lors de la première croisade. Sa nef s’élève jusqu’à 20 mètres de haut et sa nécropole présente plus de 80 sarcophages. L’église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1912.

