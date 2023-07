Concert – les Sœurs Vienet Eglise Soubrebost, 15 août 2023, Soubrebost.

Soubrebost,Creuse

« Le chant de l’amour triomphant » inspiré de l’œuvre de Tourgueniev et autres pages classiques , concert piano et violon par les « Sœurénades » (Chantal et Christine VIENNET).

Participation libre..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . .

Eglise

Soubrebost 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« Le chant de l’amour triomphant » inspired by the works of Tourgueniev and other classical works, piano and violin concert by the « S?urénades » (Chantal and Christine VIENNET).

Free admission.

« Le chant de l’amour triomphant » inspirado en las obras de Tourgueniev y otras obras clásicas, concierto de piano y violín a cargo de las « Sœurénades » (Chantal y Christine VIENNET).

Entrada gratuita.

« Le chant de l’amour triomphant », inspiriert von Turgenjew und anderen klassischen Werken, Klavier- und Violinkonzert mit den « S?urénades » (Chantal und Christine VIENNET).

Freie Teilnahme.

