Cants de Nadal- Concert Eglise, Saussan (34)

Libre participation

Programme de Nadalets ( chants de Noël traditionnels occitans ) par un groupe de choristes de Bédarieux – issu de l'ensemble GUINGOI. 80 % en languedocien – instruments de musique .

