Concert Eglise Sarran, 16 décembre 2023 20:30, Sarran.

Sarran,Corrèze

Les Couacs mélodieux d’Aix (chorale dirigée par Stéphanie Bonnard) et la Chorale de Sarran (dirigée par Agnès Longevialle) interprèteront des chants traditionnels, des chants sacrés et des chants de Noël.

À 20h30 en l’église de Sarran. Participation libre. Tous les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon..

Eglise

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Les Couacs mélodieux d’Aix (choir directed by Stéphanie Bonnard) and the Chorale de Sarran (directed by Agnès Longevialle) will perform traditional, sacred and Christmas songs.

8:30pm, Sarran church. Free admission. All proceeds to benefit the Telethon.

Les Couacs mélodieux d’Aix (coro dirigido por Stéphanie Bonnard) y la Coral de Sarran (dirigida por Agnès Longevialle) interpretarán canciones tradicionales, himnos sagrados y villancicos.

20.30 h en la iglesia de Sarran. Entrada gratuita. La recaudación se destinará íntegramente al Téléthon.

Les Couacs mélodieux d’Aix (Chor unter der Leitung von Stéphanie Bonnard) und der Chorale de Sarran (unter der Leitung von Agnès Longevialle) werden traditionelle Lieder, geistliche Lieder und Weihnachtslieder vortragen.

Um 20:30 Uhr in der Kirche von Sarran. Teilnahme an der Veranstaltung frei. Alle Einnahmen kommen dem Telethon zugute.

