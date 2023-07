« Gloria a tè donna » Eglise Santa Maria Assunta Piana, 10 août 2023, Piana.

« Gloria a tè donna » Jeudi 10 août, 21h00 Eglise Santa Maria Assunta TARIFS :

Plein tarif : 18€

Tarif réduit 50% (-26 ans, étudiant, saisonnier) : 9€

Tarif Duo (2 billets) : 30€

Pass festival (2, 3, 6 concerts): 28€, 40€, 80€

Gratuit pour les moins de 12 ans / Pass Cultura accepté

Ce dernier concert est un hommage à Danielle Casanova, grande résistante de la 2e Guerre Mondiale, originaire de Piana. Quatre cantatrices, trois d’origine Corse Eléonore Pancrazi, Amélie Tatti, Michelle Fieschi et Inna Kalugina jeune cantatrice Ukrainienne, reprendront le thème « Gloria a tè donna » pour célébrer Danielle Casanova dans une ode à la liberté et au soutien des femmes opprimées du monde entier dans leurs combats quotidiens (iraniennes, ukrainiennes afghanes…). Elles chanteront des grands airs d’opera accompagnées des musiciens du festival.

– Adagietto pour cordes et harpes de G. Mahler (1860-1911)

– Morgen de R. Strauss (1854-1949)

– Giustino “Vedro con mio diletto” de A. Vivaldi (1678-1741)

– Casta diva de V. Bellini (1801-1835)

– Lakmé, Duo des fleurs L. Delibes (1836-1891)

– Giulio Cesare de G.F. Haendel (1685-1759)

– Mira o Norma de V. Bellini (1801-1835)

– Le Nozze di Figaro, Sull’aria de W.A. Mozart (1756-1791)

– Lascia ch’io pianga de G.F. Haendel (1685-1759)

– Dio Vi Salvi Regina

Amélie Tatti, Inna Kalugina (sopranos), Eléonore Pancrazi (mezzo-soprano), Michelle Fieschi (contralto)

Accompagnées par tous les musiciens du festival.

Diane Cavard, Eugène Ducros, Camille Theveneau et Hanna Yakavenka (violons), Salomé Kirklar, Sacha Pietri (altos), Gabriel Bernes, Hugo Pietri (violoncelles), Noélia De Freitas (harpe)

