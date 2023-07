23/07 – SORRU IN MUSICA : Ciné-Concert Église San Fredianu à CASAGLIO Casaglione Catégories d’Évènement: Casaglione

23/07 – SORRU IN MUSICA : Ciné-Concert
Dimanche 23 juillet, 21h30
Église San Fredianu à CASAGLIO
Entrée libre. Le dimanche 23 juillet à 21h30, le festival Sorru in Musica propose un ciné-concert avec le film « Ce cochon de Morin », d'après l'œuvre de Guy de Maupassant.

Réalisateur : Viatcheslav Tourjansky, avec Nicolas Rimsky, 1923.

Musique : Sorties d’artistes.

Lieu : Ghjesgia San Frediani – Église San Fredianu à CASAGLIO.

Lieu : Ghjesgia San Frediani – Église San Fredianu à CASAGLIO.
Tout public.

2023-07-23T21:30:00+02:00 – 2023-07-23T22:30:00+02:00

