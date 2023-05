Festival du Lin – Expositions Eglise-Salle Simone Veil, 7 juillet 2023, Saint-Pierre-le-Viger.

Saint-Pierre-le-Viger,Seine-Maritime

Les expositions du festival du lin à Saint Pierre le Viger :

> Collectif Pascal LEVAILLANT et Roselyne CORBLIN, « Au loin la plaine, au loin la mer… Le lin, la terre, la mer, le large. » A Espace extérieur autour de la Mairie / Kiosque

> Coline BAVOIS, « textiles organiques », à la salle de la mairie

> Aurélia JAUBERT, à l’église

> Citémômes, à la salle Simone Veil

> Pascale ROUSSEL, à l’Espace touristique de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.

Vendredi 2023-07-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 18:30:00. .

Eglise-Salle Simone Veil

Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie



The exhibitions of the flax festival in Saint Pierre le Viger :

> Collective Pascal LEVAILLANT and Roselyne CORBLIN, « In the distance the plain, in the distance the sea… The flax, the earth, the sea, the open sea A Outdoor space around the Town Hall / Kiosk

> Coline BAVOIS, « organic textiles », in the town hall

> Aurélia JAUBERT, at the church

> Citémômes, in the Simone Veil room

> Pascale ROUSSEL, at the tourist area of the Community of Communes of the Côte d’Albâtre

Las exposiciones de la fiesta del lino en Saint Pierre le Viger :

> Colectivo Pascal LEVAILLANT y Roselyne CORBLIN, « A lo lejos la llanura, a lo lejos el mar… El lino, la tierra, el mar, el mar abierto » Un espacio exterior alrededor del Ayuntamiento / Kiosco

> Coline BAVOIS, « Tejidos ecológicos », en el ayuntamiento

> Aurélia JAUBERT, en la iglesia

> Citémômes, en la sala Simone Veil

> Pascale ROUSSEL, en el espacio turístico de la Mancomunidad de Municipios de la Costa de Albante

Die Ausstellungen des Leinenfestivals in Saint Pierre le Viger :

> Kollektiv Pascal LEVAILLANT und Roselyne CORBLIN, « In der Ferne die Ebene, in der Ferne das Meer… Der Flachs, die Erde, das Meer, die Weite » A Außenbereich um das Rathaus / Kiosk

> Coline BAVOIS, « Organische Textilien », im Rathaussaal

> Aurélia JAUBERT, in der Kirche

> Citémômes, im Saal Simone Veil

> Pascale ROUSSEL, im Touristenzentrum der Communauté de Communes de la Côte d?Albâtre (Gemeindeverband der Alabasterküste)

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité