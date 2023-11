Rendez-vous de Noël Eglise & Salle communale Saint-Germain-des-Grois, 9 décembre 2023, Saint-Germain-des-Grois.

Saint-Germain-des-Grois,Orne

Le Rendez-vous de Noël de Saint-Germain-des-Grois se tiendra à la salle des fêtes pour une pause conviviale au salon de thé et des emplettes gourmandes, décoratives et lumineuses près de la crèche dans l’église.

Une organisation de Saint-Germain-des-Grois Patrimoine..

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Eglise & Salle communale

Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie



The Association Saint-Germain des Grois Patrimoine awaits you near the crib in the church of Saint-Germain des Grois and in the community hall for a friendly break in the tea room and some gourmet, decorative and luminous shopping on Saturday 10 and Sunday 11 December from 2:30 to 6:00 pm.

La Cita Navideña de Saint-Germain-des-Grois se celebrará en la sala de fiestas del pueblo, donde podrá disfrutar de un descanso en el salón de té y comprar delicatessen, adornos y luces junto al belén de la iglesia.

Organiza Saint-Germain-des-Grois Patrimoine.

Der Weihnachtstreff von Saint-Germain-des-Grois findet im Festsaal statt. Dort können Sie eine gesellige Pause im Teesalon einlegen und bei der Krippe in der Kirche Feinschmecker-, Dekorations- und Lichterartikel einkaufen.

Eine Organisation von Saint-Germain-des-Grois Patrimoine.

Mise à jour le 2023-11-13 par