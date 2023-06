Église du Sacré-Coeur, Saix (81) Eglise Saix Saïx Saïx Catégories d’Évènement: Saix

Tarn Église du Sacré-Coeur, Saix (81) Eglise Saix Saïx, 24 juin 2023, Saïx. Église du Sacré-Coeur, Saix (81) Samedi 24 juin, 10h00 Eglise Saix Entrée libre Les portes de l’église seront ouvertes pour La Nuit des églises, afin de permettre au public d’admirer une exposition d’enluminures de Catherine Manero. Eglise Saix 10 Place d’Occitanie, 81710 Saix Saïx 81710 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 74 71 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

