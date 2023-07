Participez à une visite guidée et illustrée d’un orgue conçu par Joseph Merklin Église Saints-Pierre-et-Paul Obernai, 17 septembre 2023, Obernai.

Participez à une visite guidée et illustrée d’un orgue conçu par Joseph Merklin Dimanche 17 septembre, 15h15 Église Saints-Pierre-et-Paul Visite gratuite sur inscription dans l’église le jour-même, auprès des bénévoles.

Lors d’une visite guidée et illustrée d’une heure et demi par groupes, découvrez ce formidable orgue Merklin.

Un bénévole de l’association « les Amis de l’Orgue Merklin » assurera la présentation et le jeu de l’orgue.

L’accès se fait par un escalier étroit de 43 marches et est déconseillé aux personnes souffrant de vertiges ou ayant des problèmes de locomotion.

Tout enfant de moins de 14 ans doit être accompagné.

Église Saints-Pierre-et-Paul 7 place de l’Église, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 06 68 64 73 69 http://www.merklin.fr L’église a été construite au XIXe siècle, entre 1865 et 1870 en style néo-gothique, par l’architecte Eugène Petiti et les entrepreneurs J.-B. Perisse, J.-F. Connard et F. Rudloff.

Elle abrite un autel du Saint-Sépulcre de 1504 attribué à Veit Wagner de Strasbourg. L’autel est entouré de vitraux du XVe siècle provenant de l’ancienne église, détruite en 1867. Il est classé au titre des Monuments historiques en 1990.

Le grand orgue est construit en 1881-1882 par la maison Joseph Merklin. Cet instrument est un des rares témoins en Alsace de la facture d’orgue « parisienne » de type symphonique. Après avoir été laissé à l’abandon à la fin des années 1960, il est classé au titre des Monuments historiques en 1991.

Il a été brillamment restitué par Daniel Kern qui a restauré l’essentiel du matériel existant.

L’orgue de tribune vient de vivre, en 2022-2023, un relevage important effectué par la Manufacture Quentin Blumenroeder de Haguenau, assisté de Bernard Hurvy. Accès fauteuil roulant : rue du Chanoine Gyss.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

Les Amis de l’Orgue Merklin